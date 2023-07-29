Сегодня программа распознавания лиц все активнее внедряется в нашу повседневную жизнь. Популярность этой системы получает в последнее время и в Африке. И наглядным примером этому может служить Камерун.

С создания технологии распознавания лиц процесс обучения этой программы уже прошел большой путь. Разработанный в 60-е годы предыдущего столетия, алгоритм мог уже тогда идентифицировать человека по фотографии, однако технология была далека от совершенства: машину легко могла сбить с толку улыбка или признаки старения. Существенный толчок в совершенствовании этой программы произошел в 1967 году, когда американские власти предложили Бледсо и инженеру-исследователю Питеру Харту разработать систему, с помощью которой полицейские могли бы быстрее сверять фото потенциальных преступников со снимками в своей базе данных. В итоге ученые создали две программы, которые уже тогда в разы превосходили человека по скорости: машина справлялась за три минуты с задачей, на которую у полицейского уходило шесть часов.

Сегодня программа распознавания лиц все активнее внедряется в нашу повседневную жизнь. С ее помощью преступников ловят за считанные секунды. Чтобы поставить диагноз, врачу подчас достаточно сфотографировать пациента и подключить через эту программу искусственный интеллект. Для контроля за успеваемостью студентов теперь можно обойтись и без экзаменов — умные камеры в аудиториях сами определят, кто недостаточно хорошо изучил материал. Такое будущее пророчат человечеству создатели систем распознавания лиц — специальных камер, которые уже сегодня встречаются почти во всех сферах жизни, и центров обработки получаемых таким образом сведений. С их помощью можно отслеживать преступников, улучшать меры безопасности, бесконтактно расплачиваться в магазинах.

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Популярность система распознавания лиц получает в последнее время и в Африке.

Так, решение о наводнении устройствами массового видеонаблюдения на днях принял Камерун, намеревающийся расположить значительное число видеокамер в своем крупнейшем городе Дуале.

Реализация обширной программы видеонаблюдения с распознаванием лиц в этой стране включает в себя установку впечатляющего для африканского континента набора из более чем 3000 камер видеонаблюдения и 95 базовых станций, а также двух центральных центров управления и восьми региональных центров.

Инициатива является результатом сотрудничества между Национальным управлением национальной безопасности (DGSN) и компанией Cameroon Telecommunications (CAMTEL) при технической поддержке китайской технологической компании Huawei. На официальном открытии этого проекта было отмечено, что камеры видеонаблюдения предназначены для наблюдения и записи различных действий, включая преступные, и нарушения правил дорожного движения. Основным следствием этого нововведения является то, что «толпы больше не будут анонимными».

Согласно документам DGSN, детальной обработке каждого изображения в режиме реального времени будут способствовать алгоритмы распознавания лиц, которые дополнительно обрабатываются с помощью агрегированных данных с нескольких платформ. Программа также включает в себя программное обеспечение для автоматического распознавания номерных знаков (RAPI) и анализа поведения, предназначенного для «прогнозирования» потенциально опасных действий.

Джудит Ях Сандей Эпсе Ачиди - генеральный директор CAMTEL, подчеркнула, что главной целью этого амбициозного проекта является укрепление национальной системы безопасности. Конечной же целью будет защита людей и их имущества, учитывая высокий уровень преступности в Дуале, который, среди прочего, включает частые криминальные нападения и вооруженные ограбления.

Интересно отметить, что эта новая разработка является частью более крупной инициативы-проекта «камерунские интеллектуальные города». Этот проект направлен на использование технологий, основанных на искусственном интеллекте, для улучшения качества жизни жителей Камеруна. Первый этап этой инициативы был начат в Яунде, столице страны, в 2019 году с целью расширения возможностей полиции по борьбе с преступностью, терроризмом и нарушениями дорожного движения.

Однако, несмотря на объявленные преимущества этого проекта, существуют насущные опасения по поводу нарушения права на неприкосновенность частной жизни в связи с внедрением биометрического сбора данных на основе искусственного интеллекта. По этому поводу критики уже выразили свое беспокойство, особенно в свете отсутствия специального законодательства, защищающего личные данные в Камеруне. Эти опасения подогреваются среди населения страны распространяемой (явно не без участия криминальных формирований) информацией о якобы «непрозрачности методов сбора биометрических данных и отсутствии каких-либо разъяснений относительно потенциальных оценок воздействия на права человека». Кроме того, растет обеспокоенность в связи с тем, что инициатива по использованию тотального видеонаблюдения может быть использована не по назначению, для подавления мирных демонстраций или для выявления лидеров оппозиционных групп.

Поскольку указанный проект распознавания лиц начинает формироваться во всех десяти регионах Камеруна, эти опасения продолжают подчеркивать хрупкий баланс между мерами безопасности с помощью новейших технологий, искусственного интеллекта и основным правом на неприкосновенность частной жизни.