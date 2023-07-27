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Компания Henley & Partners назвала 10 самых «мощных» паспортов на сегодняшний день
Крупнейшая консалтинговая компания Henley & Partners на основе сведений о посещении различных государств опубликовала свой последний рейтинг паспортов, имеющих право беспрепятственного посещения самого большого количества государств в мире.

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Henley & Partners – крупнейшая консалтинговая компания по вопросам планирования гражданства и резидентства только что опубликовала свой последний рейтинг «самых мощных» паспортов в мире.

Используя эксклюзивные данные Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), Henley & Partners, на основе сведений о посещении различных государств,  опубликовала свой последний рейтинг паспортов, имеющих право беспрепятственного посещения самого большого количества государств в мире. Документ учитывает количество пунктов назначения, в которые владельцы паспортов могут попасть без предварительной визы.

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https://www.smolnews.ru/img/c2f1adb947dccd740d4b788f1631f427.jpg

            smolnews.ru

В отличие от предыдущего рейтинга за первый квартал с.г., где первое место держала Япония, паспорта Страны Восходящего Солнца впервые за полвека потеряли это условное лидерство, уступив его Сингапуру. Действительно, граждане Сингапура могут посещать 192 из 227 пунктов назначения без визы.

За ним следуют Германия, Италия и Испания, которые занимают второе место. Их граждане могут посещать 190 стран без визы.

Обладатели японских паспортов присоединяются к шести другим странам: Австрии, Финляндии, Франции, Люксембургу, Южной Корее и Швеции, занявшим третье место. Граждане этих стран могут въезжать в 189 стран без визы.

Паспорта подданных Великобритании занимают четвертое место вместе с Данией, Ирландией и Нидерландами, имея доступ к 188 направлениям. Таким образом это стало на два пункта больше для Великобритании после спада за последние шесть лет. В 2014 году они занимали первое место наравне с Соединенными Штатами, прежде чем в последующие годы опустились в рейтинге.

Одним из самых «слабых» паспортов является паспорт Афганистана, который находится в нижней части списка и имеет доступ только в 27 стран без визы. Другие «слабые» паспорта принадлежат таким странам, как Ирак (29 стран), Сирия (30 стран) и Пакистан (33 страны).

Как отмечает Henley & Partners, с момента создания индекса в 2005 году общая тенденция заключалась в расширении свободы передвижения. Среднее количество направлений, в которые путешественники со всего мира могут попасть без визы, почти удвоилось за восемнадцать лет с 58 до 109.

Страной с наибольшим ростом индекса являются Объединенные Арабские Эмираты, которые с 2013 года добавили 107 направлений к своему показателю безвизового въезда, что позволило им подняться на 44 позиции в рейтинге за последние десять лет с 56 до 12.   

В результате сегодня этот «индекс свободы передвижения» выглядит следующим образом в первой десятке паспортов:

1. Сингапур (192 пункта назначения)

2. Германия, Италия, Испания (190 направлений)

3. Япония, Австрия, Финляндия, Франция, Люксембург, Южная Корея и Швеция (189 направлений)

4. Великобритания, Дания, Ирландия и Нидерланды (188 направлений)

5. Бельгия, Чешская Республика, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия и Швейцария (187 направлений)

6. Австралия, Венгрия и Польша (186 направлений)

7. Канада и Греция (185 направлений)

8. Литва и США (184 направления)

9. Латвия, Словакия и Словения (183 направления)

10. Эстония и Исландия (182 направления)

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#рейтинг #безвизовый въезд #паспорта могущие посещать большее число стран
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