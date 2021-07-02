Энтузиасты из i2hard прошлись по верхушкам рейтинга 3DMark
Новый бенчмарк CPU Profile в составе 3DMark появился недавно и зал славы пестрит результатами с пометкой "новый". Мастодонты экстремального оверклокинга ещё переливают азот в термокружки и не успели отметиться на первых строчках.
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Удачным временем смогли воспользоваться энтузиасты youtube канала i2hard, и прямо на праздничной прямой трансляции они установили серию рекордов.
В достижении первых мест им помог процессор Intel Core i9-11900K и кастомная СЖО, жидкость в которой дополнительно была охлаждена до уровня "системник на подоконнике весной" или до 15-17 C° если точнее.
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В восьмипоточном соревновании для рекорда хватило 8445 баллов, процессор работал на частоте 5500 МГц с отключенным HT.
Для первого места в четырёхпоточном зачёте пришлось увеличить частоту шины BCLK, что дало результирующую частоту процессора немногим выше 5500 МГц, кроме этого, отключались некоторые ядра.
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В том же прогоне бенчмарка было достигнуто рекордное значение баллов и для двух потоков.
Первое место в однопоточном тесте ребятам не покорилось, время прямой трансляции подходило к концу, а рекорды, даже такие малозначительные, требуют вдумчивого подхода.
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Кроме тестирования в 3Dmark, нашлось время и для нескольких забегов в Corona Benchmark. Не с первого раза, но в конечном итоге рекорд в зачёте i9-11900 был установлен и там.
Интересно, что несколькими днями ранее этой же команде покорилось первое место и в 16-поточном тесте на Ryzen 9 5950X.
Также первые места для настольных процессоров Zen были заняты во всех остальных категориях, кроме абсолютного зачёта, где правят 64-ядерники.
Такая нещадная эксплуатация тестовых стендов естественно вызывает осуждение, но целью новости скорее можно назвать призыв участников форума Overclockers.ru к скорейшему свержению новых рекордов, пока жидкий азот не занял все первые места.
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