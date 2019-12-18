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Совсем скоро компания Microsoft откажется от поддержки текущей версии браузера Edge и автоматически переведет всех пользователей на новую версию Edge на движке Chromium. Произойдет это событие 15 января 2020 года с выходом нового обновления Windows 10.

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Новый браузер установится через Центр обновлений для Windows 10 версии 1803 и выше. Как говорится в заявлении Microsoft, он заменит старую версию без возможности последующего отката к ней. Однако тем пользователям, которые не желают расставаться с классической версией Edge, предлагается скачать инструмент Blocker Toolkit. Он заблокирует установку нового браузера на компьютерах с включенным автоматическим обновлением.

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Изменится способ установки свежих версий браузера. Сейчас он обновляется с выходом новых накопительных обновлений Windows 10, а новая версия будет обновляться без привязки к обновлениям операционной системы. Кроме того, новый Edge можно будет скачать напрямую с официального сайта.

Microsoft Edge на Chromium обеспечит те же самые функциональные возможности, что и остальные браузеры на этом движке, но при этом не растеряет своих фирменных особенностей. Например, сохранится режим совместимости с Internet Explorer. Помимо расширений из Chrome Web Store останется возможность устанавливать расширения из фирменного магазина Microsoft. Кроме того, заявлена версия Edge под Linux. Microsoft предпринимает очередную попытку занять достойное место на рынке браузеров. Что ж, посмотрим, что у нее выйдет на этот раз.