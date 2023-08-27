Автор канала STALKER: SoC: Update продемонстрировал обновлённые локации S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl

Мододел одиночка поделился новыми подробностями о ходе разработки модификации Shadow of Chernobyl Update. Цель которой - визуально и геймплейно улучшить оригинальную игру Сталкер: Тень Чернобыля.

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Автору ещё предстоит немало работы, но уже сейчас можно увидеть колоссальные изменения мода в сравнении с оригиналом. В новом ролике Владислав рассказал о работе над локациями, где помимо обновления графики автор так же доработал ландшафт и геометрию местности, а ещё заменил модели некоторых объектов. Так же, благодаря знакомству автора с музыкальным коллективом MusicweDeserve, в модификации теперь появился ремейк мелодии из главного меню оригинальной игры. Помимо этого, Владислав выразил благодарность фанатам за финансовую поддержку. Это помогло ему улучшить свой ПК, и теперь разработка существенно ускорилась. Автор мода надеется завершить разработку новой версии до начала нового года. Подробнее ознакомиться со всеми изменениями можно в ролике ниже.



