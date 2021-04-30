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Кажущиеся лёгкими заработки криптовалют привели к глобальной «золотой лихорадке», ведущей к нехватке не только видеокарт, но и другого железа. В ход идёт буквально всё, на чём можно зарабатывать виртуальные деньги, включая устройства для хранения данных. Фарминг криптовалюты Chia уже вызвал проблемы с ценами на HDD в Азии и, похоже, проблема может усугубиться из-за безответственных производителей.

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По данным СМИ, на добычу Chia уже впустую потрачено 1,14 эксабайт на всевозможных накопителях. Величина эквивалентна 63 333 HDD-дискам ёмкостью по 20 ТБ. Китайская компания Onda решила внести свой вклад в деструктивный майнинг, выпустив «майнерскую» материнскую плату Chia-D32H-D4 с 32 SATA-портами для накопителей. Скорее всего, это ребрендинговая версия модели B365 D32-D4 внушительного размера 530х310 мм. Onda выпустила специальный корпус с пятью вентиляторами охлаждения и интегрированным блоком питания мощностью 800 Вт.

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Поскольку взятый за основу чипсет Intel B365 поддерживает ограниченное количество SATA-подключений, Chia-D32H-D4 использует сторонние SATA-контроллеры, всего семь, по четыре порта для каждого и ещё четыре — на самом чипсете.

При использовании накопителей по 18 ТБ можно обеспечить одной «ферме» до 576 ГБ памяти. Материнская плата имеет стандартный 24-контактный коннектор, один восьмиконтактный коннектор EPS и два шестиконтактных коннекторов PCIe. Последние специально разработаны для питания HDD.

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Chia-D32H-D4 работает на чипсете B365 и сокете LGA1151 и совместима с процессорами Intel семейств Skylake, Kaby Lake, Coffee Lake и Coffee Lake Refresh. Также система поддерживает до 128 ГБ ОЗУ, что обеспечивает «параллельный» майнинг.

Пока Onda не разместила информации о Chia-D32H-D4 и её цене на своём сайте. Но, по слухам, данные материнские платы уже работают на некоторых майнеров.