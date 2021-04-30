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ARM-ноутбук Samsung Galaxy Book Go - Windows 10, 1,4кг, IPS 14" по цене 450 евро

Компактная система без активного охлаждения будет стоить дешевле 450 евро
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Ожидалось, что ноутбук Samsung Galaxy Book Go с ARM-чипсетом и ОС Windows 10 представят 28 апреля в ходе мероприятия Galaxy Unpacked. Тем не менее, премьера так и не состоялась. Теперь инсайдеры выложили в сеть подробную информацию о новинке.

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В германских онлайн-СМИ опубликовали точные спецификации и пресс-рендеры нового Galaxy. Известно, что лэптоп получил 14-дюймовы IPS LCD-дисплей с разрешением Full HD (1080p) и его основным компонентом является однокристальная система Qualcomm Snapdragon 7c с восьмиядерным 64-битным CPU (частота 2,5 ГГц). Ноутбук оснащён 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ ПЗУ и слотом для microSD-карт. Железо работает под управлением специальной ARM-версии Windows 10 Home.

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Galaxy Book Go будет иметь «урезанную» клавиатуру без правой цифровой панели, сканер отпечатков пальцев, стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos и веб-камеру с разрешением 720p. Также лэптоп поддерживает мобильную связь LTE-тсандарта, двухдиапазонный Wi-Fi b/g/n/ac, Miracast, Bluetooth 5.1, используется один порт USB Type-A и два USB Type-C, а также 3,5-мм выход для наушников. Вес — 1,39 кг, толщина — 14,9 мм.

Поскольку модель использует ARM-чипсет и не нуждается в активном охлаждении, отсутствуют любые подвижные кулеры. В частности, это делает новинку «пылезащищённой» из-за отсутствия вентиляционных отверстий. Кроме того, Book Go соответствует требованиям военного стандарта MIL-STD-810G и невосприимчив к влаге и несильным ударам. Ёмкость АКБ составляет 42,3 Вт/ч, зарядка осуществляется через порт USB Type-C, мощность 25 Вт. 

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По данным источников, ожидаемая цена новинки — 449 евро. 

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