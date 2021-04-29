Apple сократит производство AirPods из-за высокой конкуренции
В третьем квартале 2018 «фискального» года наблюдался невероятный рост продаж носимых устройств и наушников Apple вроде TWS-моделей AirPods. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года увеличение сбыта составило 60%. Спустя пару лет многое изменилось не в пользу Apple.
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В последнее время растущая конкуренция со стороны топовых производителей наушников и конкурентов второго и третьего эшелонов привело к снижению проса на продукцию компании. Как сообщает портал Nikkei Asia, Apple планирует снизить объёмы производства AirPods в связи с падением объёмов продаж.
Если ранее она намеревалась продать в 2021 году 110 миллионов экземпляров, то теперь намерена сбыть от 75 до 85 миллионов. Именно в связи с растущей конкуренцией эксперты издания и связывают возможный спад производства на 25-30%.
Снижение объёмов производства ожидается уже во втором квартале текущего фискального года — до начала третьего квартала. Спрос на наушники невысок, при этом на складах и в магазинах модели имеются в больших количествах.
Ещё в прошлом году известный маркетинговый аналитик Мин-Чи Куо предсказал, что поставки AirPods останутся на прежнем уровне или даже упадут на 10% в первой половине 2021 года. В качестве одного из факторов, повлиявших на спад продаж, он назвал отсутствие релиза нового поколения AirPods в прошлом году. Ожидается, что третье поколение наушников появится до конца нынешнего года.
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