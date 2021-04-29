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Ещё весной прошлого года в сети стали появляться новости о беспричинно ломавшихся стёклах основных камер флагманских смартфонов Samsung Galaxy 20 Ultra. Поскольку случаи были довольно редкими, производитель отказался отзывать смартфоны или ремонтировать их по гарантии.

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Для тех, кто был подписан на обслуживание Premium Care, ремонт обходился в 100 долларов, всем остальным — и вовсе в $400. При этом стекло могло сломаться и снова. Теперь против вендора подан коллективный иск, в котором владельцы смартфонов обвиняют Samsung в сокрытии «широко распространённого дефекта» стекла на моделях серии S20, включая версии Ultra и FE.

В иске указывается, что компания нарушила гарантийные обязательства, совершила мошенничество, а также нарушила «несколько» законов о защите прав потребителей, продавая смартфоны семейства Galaxy S20, чьи камеры ломались без некорректных действий со стороны пользователей.

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При этом утверждается, что компания отказалась от гарантийного ремонта даже с учётом того, что её сотрудники знали о существовании соответствующего дефекта. По данным юридической компании Hagens Berman, представляющей интересы истцов, представитель Samsung недвусмысленно заявлял на одном из форумов, что проблема в «избыточном давлении» под стеклом.

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Если иск будет принят к рассмотрению и официально получит статус группового, адвокаты будут требовать компенсации затрат на ремонт, компенсации «потери стоимости» и дальнейших повреждений.

Как сообщает портал Android Authority, даже если юристам удастся доказать вину Samsung, общая сумма компенсации будет разделена между юристами, пострадавшими от действий Samsung, участвовавшими в подаче иска и теми, кто имеет право на аналогичную компенсацию — в случае успеха на часть денег смогут претендовать и те, кто не принимал непосредственного участия в судебном процессе, но имел аналогичную проблему. Нет даже гарантии, что выплаты покроют стоимость ремонта.