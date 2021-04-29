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Известный авиаперевозчик Delta Air Lines заключил соглашение с Apple и мобильным оператором AT&T для обеспечения всех стюардесс и стюардов компании смартфонами iPhone 12 — всего будет роздано более 19 000 экземпляров. По данным AT&T, это «часть стратегии Delta интегрировать индустрию коммерческих авиалиний в эру 5G».

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Совместно с производителем смартфонов и провайдером мобильной связи Delta обеспечит работникам общенациональный доступ к 5G-сетям AT&T для того, чтобы повысить качество сервисов для авиапассажиров.

В частности, хотя многие смартфоны сегодня поддерживают 5G, основной акцент в проекте будет делаться именно на возможности моделей Apple интегрировать «дополненную реальность» в обычный мир.

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Камера iPhone 12 позволит более точно и быстро анализировать инвентарь и расходные материалы на борту. Тренировки с использованием дополненной реальности позволят стюардессам в необходимый момент быстро выполнять критически важные работы — от проверки систем безопасности до помощи пассажирам. Дополнительно Delta и партнёры разрабатывают новые способы применения смартфонов, позволяющие задать новые стандарты обслуживания в отрасли.

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При этом, Delta — не первый авиаперевозчик, догадавшийся раздать iPhone стюардессам. В 2019 году British Airways выдала полётным экипажам 15 000 iPhone XR с аналогичными целями. United Airlines организовали раздачу iPhone своим сотрудникам ещё в 2017 году.