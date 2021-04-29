Xiaomi тестирует расширение «оперативки» смартфонов за счёт постоянной памяти
«Неофициальный» переводчик интерфейса MIUI, инсайдер и разработчик ПО Каспер Скрципек (Kacper Skrzypek), рассказал о том, что Xiaomi тестирует для своей оболочки MIUI функцию, ещё не представленную пользователям. Новый вариант MIUI позволит расширить возможности смартфонов с недостаточным объёмом оперативной памяти.
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Схожие функции уже доступны пользователям некоторых систем вроде vivo OriginOS и reralme UI. Например, первая «интегрирует» оперативную и постоянную память с помощью оптимизации алгоритмов работы и напрямую выделяет свободную часть ПЗУ на нужды «оперативки». В частности, это помогает обеспечить бесконфликтную работу множества приложений в фоновом режиме.
Так, смартфон с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ можно «программно» превратить в гаджет с 11 ГБ оперативной памяти, а в варианте с 12/256 ГБ — увеличить ОЗУ до 15 ГБ. В результате переключение между незаметно работающими приложениями станет заметно более «гладким».
Что касается MIUI, ожидается, что оболочка Xiaomi будет применять тот же принцип. Такая «прибавка» будет особенно заметна при использовании не топовых смартфонов, а вариантов с небольшим количеством оперативной памяти.
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