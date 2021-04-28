В 2021 году стоимость TSMC по-прежнему в разы выше, чем Intel
Хотя ещё в 2018 году стоимость компании Intel была чуть выше, чем у тайваньской TSMC, за 2019-2020 годы рыночная капитализация последней стремительно взлетела, оставив далеко «внизу» аналогичные показатели главного конкурента.
реклама
Согласно отчётным данным, предоставленным TSMC в этом месяце, рыночная капитализация компании составила 636 миллиардов долларов, тогда как Intel — всего более 200 миллиардов. Фактически, тайваньская компания оказалась втрое дороже Intel. Ничего удивительного в этом нет. TSMC, в отличие от Intel, выпускает полупроводники не только для себя, но и «на заказ» — для Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, MediaTek и той же Intel.
По данным Google, пропасть между TSMC и Intel несколько меньше — $561 и $233 миллиарда соответственно. Тем не менее, тайваньская компания даже по этим данным стоит в примерно в 2,4 раза больше. Разница в показателях может объясняться флуктуациями цен акций на биржах в последние месяцы.
Более того, в прошлом году акции Intel демонстрировали небольшую «отрицательную» доходность, поскольку сейчас они стоят около 58 долларов, а в аналогичном месяце прошлого года — около $60. Другими словами, цена на акции Intel за год почти не изменилась.
реклама
Как сообщает Hardware Times, тем временем стоимость акций TSMC более, чем удвоилась за последние 12 месяцев, поднявшись с $60 выше $120, даже несмотря на тот факт, что несколько месяцев назад они немного упали в цене. В прошлом месяце их цена выросла до рекордных $140+, но позже потеряла около дюжины долларов.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила