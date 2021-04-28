Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Хотя ещё в 2018 году стоимость компании Intel была чуть выше, чем у тайваньской TSMC, за 2019-2020 годы рыночная капитализация последней стремительно взлетела, оставив далеко «внизу» аналогичные показатели главного конкурента.

реклама

Согласно отчётным данным, предоставленным TSMC в этом месяце, рыночная капитализация компании составила 636 миллиардов долларов, тогда как Intel — всего более 200 миллиардов. Фактически, тайваньская компания оказалась втрое дороже Intel. Ничего удивительного в этом нет. TSMC, в отличие от Intel, выпускает полупроводники не только для себя, но и «на заказ» — для Apple, AMD, Nvidia, Qualcomm, MediaTek и той же Intel.

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

По данным Google, пропасть между TSMC и Intel несколько меньше — $561 и $233 миллиарда соответственно. Тем не менее, тайваньская компания даже по этим данным стоит в примерно в 2,4 раза больше. Разница в показателях может объясняться флуктуациями цен акций на биржах в последние месяцы.

Более того, в прошлом году акции Intel демонстрировали небольшую «отрицательную» доходность, поскольку сейчас они стоят около 58 долларов, а в аналогичном месяце прошлого года — около $60. Другими словами, цена на акции Intel за год почти не изменилась.

реклама

Как сообщает Hardware Times, тем временем стоимость акций TSMC более, чем удвоилась за последние 12 месяцев, поднявшись с $60 выше $120, даже несмотря на тот факт, что несколько месяцев назад они немного упали в цене. В прошлом месяце их цена выросла до рекордных $140+, но позже потеряла около дюжины долларов.