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По некоторым данным, после ухода LG из мобильного бизнеса компания Samsung Electronics рассматривает её патентное портфолио, связанное с 5G-технологиями. Не исключено, что компания права на использование соответствующих патентов бывшего конкурента. На «портфель» уже засматриваются т. н. «патентные тролли» («не практикующие лица, «патентные дилеры», NPE), скупающие чужие разработки и позже требующие материальной компенсации за их использование от реальных лидеров индустрии.

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Хотя LG полностью уходит с рынка смартфонов, компания до сих пор владеет большой базой интеллектуальной собственности, связанной как с 5G-разработками, так и с LTE. Фактически на рынке технологий связи пятого поколения LG является третьим по величине держателем патентов после Nokia и Samsung. Общий «портфель» (5G + LTE), принадлежащий компании, стоит до 1,3 миллиарда долларов. В отличие от бизнеса по производству смартфонов, 5G-технологии LG вполне конкурентоспособны.

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Уже имеются сведения, что NPE готовятся скупить собственность LG для последующей продажи лицензий на её применение. По имеющимся данным, Samsung, наоборот, не намерена «паразитировать» на чужой интеллектуальной собственности, а готовится приобрести лицензии и использовать их в производстве вместо полного выкупа технологий, сообщили корреспондентам Korea Times анонимные источники в отрасли.

По данным самого правообладателя, LG рассматривает использование «сетевых» патентов в других секторах, включая «интернет вещей» и автомобили с автопилотами. Кроме того, по мнению некоторых экспертов цена патентов может заметно меняться в зависимости от того, кто намерен их приобрести, что покупатель намерен предложить взамен, времени продажи и других факторов.

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Например, LG уже обсуждала продажу заводов в Бразилии и во Вьетнаме с вьетнамской Vingroup, но за мощности по производству смартфонов вьетнамская корпорация смогла предложить слишком мало миллионов долларов.