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Глобальный спрос на микрочипы различного назначения продолжает увеличиваться, при этом во всём мире сохраняется дефицит на соответствующую продукцию. В связи с этим Еврокомиссия недавно объявила о намерении удвоить выпуск проводников на территории стран, входящих в ЕС.

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Тенденция весьма распространённая. Совсем недавно американское правительство объявило об амбициозных планах сделать США одними из лидеров производства микрочипов. В ходе обсуждения задачи на «собеседование» приглашались компании вроде TSMC и Samsung. В частности, последняя сообщила о готовности инвестировать 17 миллиардов долларов в строительство заводов в стране.

Основное опасение Еврокомиссии — ЕС стал слишком зависимым от поставок полупроводниковых компонентов из-за рубежа. Европейские политики намерены не просто удвоить производство «на местах», но и завоевать 20% рынка микрочипов уже к концу текущего десятилетия.

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Для этого лидеры отрасли должны построить новые заводы на территории ЕС. Представитель комиссии Тьери Бретон сообщил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, что в Европе в первую очередь заинтересованы в развитии производства в соответствии с передовыми 5-, 3- и 2-нм техпроцессами. Для того, чтобы добиться этого, Евросоюз должен обещать компаниям помощь в размере «двузначного числа» миллиардов евро.

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Ожидается, что это вдохновит производителей на создание новых производственных мощностей. В ближайшем будущем ожидаются встречи политиков с представителями Intel, TSMC, Samsung и других компаний.