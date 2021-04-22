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В 2020 году в России продано менее 2000 электромобилей. В ЕС — больше миллиона

Европа, Китай и США массово переходят на электротранспорт
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По данным исследования, проведённого экспертами автовыставки Munich Mobility Show, Европа и Китай занимают доминирующие места на рынке электромобилей. При этом, Россия, Южная Америка и Африка придерживаются более традиционных технологий.

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Основная конкуренция идёт именно между Европой и Китаем. В прошлом году в Европе впервые продано больше «электрифицированных» машин, включая гибридные версии с возможностью внешней подзарядки, обычные гибриды к ним не относятся. Всего на оба рынка приходится более 70% из приблизительно 9,9 миллиона проданных в мире электромобилей. Известно, что в 2020 году на дорогах КНР находилось 4,2 миллиона машин такого типа, Европы — 3,2 миллиона, и США — 1,7 миллиона.

Большинство проданных в мире электромобилей относятся к чистым аккумуляторным версиям — на них приходится 80% продаж в Китае, 79% в США и только 54% в ЕС, странах — членах European Free Trade Association (Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии) и Великобритании — только 54%. Здесь по-прежнему популярны гибридные варианты с внешними интерфейсами подзарядки. При этом политики в ЕС рассматривают законодательные способы сделать производство гибридов нерентабельным.

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Всего в ЕС в прошлом году продано более миллиона электрических автомобилей. В этом плане Россия серьёзно отстаёт от своих стратегических партнёров. Как сообщает Reuters со ссылкой на статистику Munich Mobility Show, при населении около 145 миллионов человек за год здесь продано только 1760 электромобилей. Для сравнения — в пятимиллионной Норвегии в течение прошедшего года купили 105 000 подобных машин.

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В Южной Америке (общее население более 420 миллионов человек) зарегистрировано в 2020 году менее 18 000 машин, а в Африке (1,2 миллиарда человек) — 1509 электромобилей. Статистика по другим странам и континентам у Reuters отсутствует.

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