Samsung интегрирует отслужившие своё смартфоны в «интернет вещей»
Компания Samsung выступила с очередной инициативой по снижению уровня «электронных» отходов. Началось тестирование программы Galaxy Upcycling at Home, позволяющей использовать устаревшие устройства Galaxy в качестве «кирпичиков» систем «умного дома».
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Ранее Samsung уже реализовала программу использования старых гаджетов, но обычные люди участия в ней не принимали. Теперь в пилотный проект попали жители США, Великобритании и Кореи.
Пока поддерживается только две функции — во-первых, старые смартфоны можно использовать как аудиосенсоры типа «радионяни» с расширенными возможностями. Они будут присылать оповещение на основной мобильник в случае, если заплакал ребёнок, залаяла собака или кто-то постучал/позвонил в дверь.
Во-вторых, гаджеты можно применять вместо датчиков освещённости — смартфон сможет отдавать команду на включение света в помещении после того, как стемнело. Устройства будут подключены к экосистеме SmartThings. Чтобы сенсоры оставались активными длительное время, Samsung оптимизирует использование аккумуляторов гаджетов, применяемых в программе.
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Поддерживаются модели серий Galaxy S, Note и Z, выпущенные с 2019 года и имеющие ОС Android не старее девятой версии. Другими словами, в наших реалиях вряд ли нашлось много желающих использовать не особенно варианты топовых серий в качестве обычных, при этом недешёвых сенсоров. Тем не менее, в Samsung заявляют, что в будущем программа расширится и будет включать устройства среднего и, возможно, более низкого уровней.
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