Foxconn сворачивает развитие производства и инвестиции в США
Тайваньский производитель электроники Foxconn намерен значительно снизить инвестиции в строительство завода в штате Висконсин (США). Во время президентства Дональда Трампа в создание индустриальных мощностей планировалось инвестировать порядка 10 миллиардов долларов.
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Проект намеревались реализовать в рамках планов бывшего президента восстановить производство в США. Соглашение с Foxconn анонсировали ещё в 2017 году, а сам Трамп как-то назвал проект «восьмым чудом света».
Теперь оказалось, что компания намерена потратить на его реализацию только 672 миллиона долларов вместо 10 миллиардов, а количество новых вакансий сократится с ожидавшихся 13 000 до 1454. Предполагается, что «добровольная» инициатива Foxconn была озвучена в то время, когда торговая политика Трампа угрожала выпуску iPhone для США в Китае.
Тогда Foxconn — крупнейший в мире производитель электроники, выполняющий заказы Apple и других компаний, предложил построить огромный производственный «кампус» в штате Висконсин. Планировалось, что там компания будет выпускать, в том числе, новейшие дисплеи для телевизоров и других устройств. При этом эксперты отрасли отнеслись к проекту скептически, отметив, что ключевые поставщики комплектующих и сырья для таких дисплеев в окрестностях Висконсина просто отсутствуют.
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Проект встретил и местное противодействие — развитие инфраструктуры для иностранной компании предполагало инвестиции из местных бюджетов, кроме того, ей делегировались широкие полномочия по эксплуатации местных водных ресурсов, также Foxconn получила права приобретения и сноса местных домов.
Тем не менее Foxconn, формально называемая Hon Hai Precision Industry Co Ltd., заявила, что «изначальные прогнозы, использовавшиеся во время переговоров в 2017 году, к данному времени изменились из-за непредвиденных рыночных колебаний».
После отмены планов по производству дисплеев нового поколения, компания заявила, что будет выпускать в штате менее крупные дисплеи старых типов, но пока не выпускает и их. При этом, по данным Foxconn, с 2017 года компания уже инвестировала в штат порядка 900 миллионов долларов и выпускает здесь серверы, коммуникационное оборудование, медицинскую технику. Также рассматривается возможность производства электромобилей, если предпочтение не будет отдано Мексике.
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