Игровой смартфон Redmi получит дисплей с частотой 144 Гц
Ожидается, что к концу текущего месяца будет представлен первый игровой смартфон под брендом Redmi. По имеющимся сведениям, новинку оснастят чипсетом MediaTek Dimensity 1200, производительностью приблизительно равным Snapdragon 870. Если верить последней утечке информации, смартфон получит экран с частотой обновления 144 Гц.
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Инсайдеры утверждают, что это AMOLED-вариант Samsung E4 с круглым отверстием для камеры в верхней центральной части. Вероятно, это тот же 6,67-дюймовый вариант, что используется в не так давно представленной модели Redmi K40.
Вероятно использование основной квадрокамеры с главным 64-мегапиксельным сенсором Sony IMX686 и аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Вт. Новинку оснастят специальными «игровыми» кнопками на боковых гранях смартфона — такие же используются в серии Black Shark 4. Ожидаемая цена — порядка 306 долларов.
Хотя по имеющимся сведениям новый игровой смартфон со 144-Гц дисплеем должен выйти под брендом Redmi, некоторые эксперты не исключают, что на отдельных рынках его представят в линейке POCO. Выпускать один и тот же гаджет под разными названиями — весьма распространённая для Xiaomi, да и других производителей практика.
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