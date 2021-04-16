Realme подтвердила релиз серии смартфонов Q3
На официальной странице бренда Realme в китайской социальной сети Weibo появился баннер, подтверждающий появление в будущем новой серии смартфонов Q3. По официальным данным, компания уже продала более миллиона аппаратов серии Q2.
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Линейка включает модели с поддержкой 5G — Realme Q2, представленный в октябре прошлого года, Realme Q2 Pro, а также Realme Q2i. Дополнительно Realme Q2 выпустили в Индии Realme Narzo 30 Pro 5G.
Хотя на данный момент поддержка 5G в России за исключением тестовых анклавов практически отсутствует, а на русскоязычном сайте серия Q2 не представлена, найти смартфон в продаже вполне реально. Не исключено, что к моменту релиза новой линейки 5G в стране появится, по крайней мере — в некоторых регионах. Также смартфон Q3 может подойти тем, кто много путешествует по делам даже во время пандемии — в регионы, где 5G уже есть.
По слухам, первая новинка серии Q3 будет создана на мобильной платформе MediaTek Dimensity 1100, и будет стоить эквивалент чуть более 20 000 рублей — по крайней мере, в КНР. Ожидается, что «базовая» модель получит квадрокамеру с неизвестными характеристиками, ПЗУ типа UFS 3.1, ОЗУ LPDDR4X-2133, АКБ на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 50 Вт, а также поддержку беспроводных интерфейсов Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6. Не исключено оснащение дисплеем с частотой обновления экрана 120 Гц.
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