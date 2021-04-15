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После публикации новости об отказе бразуеров Vivaldi и Brave от FloC-технологии слежения за пользователями, разработанной Google, с нами связались представители Vivaldi Technologies, предоставив подробный комментарий своего генерального директора и со-основателя компании Йона Стефенсона фон Течнера:

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«Я могу с уверенностью заявить о том, что новый инструмент по сбору данных, представленный компанией Google, просто возмутителен. FLoC можно назвать новой рекламной технологией, призванной заменить сторонние Cookies, такие средства, как localStorage и др. Понятно, почему многие обратили свои взоры на Vivaldi, когда стало известно о запуске FLoC, ведь наш браузер построен на базе Chromium. Но наше сходство с Chrome заканчивается на отрисовке веб-страниц».



По словам главы Vivaldi, FloC представляет собой лишь ещё одну методику слежки за пользователями, несмотря на её кажущуюся «приватность». Топ-менеджер компании обвинил Google в продолжающейся охотой за данными клиентов.



По его мнению, сторонние Cookies умирают — при их использовании регистрировалась слежка за пользователями. В результате ряд браузеров перешёл на блокировку соответствующих файлов. Из-за этого Google пришлось искать альтернативы технологии, лишь одной из которых и стала FloC.



Как заявил Йон Стефенсон фон Течнер, «текущая экспериментальная версия FLoC не работает в Vivaldi. Для неё требуются некоторые скрытые настройки, которые отключены в нашем браузере».