Браузеры Brave и Vivaldi отключат систему FloC-трекинга пользователей, разрабатываемую Google
Разработчики браузера Vivaldi сообщили о намерении отключить новую трекинговую функцию FloC, разработанную Google в качестве замены обычных куки-файлов. Чуть раньше об аналогичном решении заявили и создатели Brave.
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Тот и другой браузеры используют то же программное ядро, что и классический Chrome, но намерены отказаться от слежки за пользователями. Также недавно обновление расширения для Crome анонсировали в DuckDuckGo. Новый вариант тоже позволит не сохранять информацию об интересах пользователей.
Технология Federated Learning Cohorts (FLoC) призвана заменить обычный сбор куки-данных, от которого уже отказались браузеры Firefox и Safary. Google пошла собственным путём — она намерена прекратить сбор куки через год-другой, а FloC позволит «группировать» людей на основе их пользовательских привычек. Другими словами, настройка рекламы в этом случае будет не индивидуальной, а более «размытой».
Хотя FloC не позволяет рекламодателям выявить индивидуальные алгоритмы серфинга пользователей интернета, Vivaldi напоминает, что Google владеет самым распространённым браузером в мире и имеет крупнейшую в мире рекламную сеть — это позволит компании получить некое преимущество перед конкурентами.
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С учётом того, что технология будет отключена в Vivaldi и Brave и уже отсутствует в Firefox и Safari, компании Google, возможно, придётся положить проект на полку. Тем не менее, разработчикам так или иначе придётся создавать какой-то новый инструмент для таргетирования рекламы.
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