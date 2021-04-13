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По данным СМИ, недавно едва не произошла трагикомическая история с участием OneWeb и Starlink (SpaceX). Спутники конкурирующих компаний — провайдеров беспроводного глобального интернета едва не столкнулись, оказавшись на ничтожном по космическим меркам расстоянии 60 метров друг от друга. При этом, по слухам, связываться с представителями SpaceX для координации действий почему-то пришлось по электронной почте.

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Хотя спутники OneWeb, запущенные с помощью Роскосмоса, должны находиться на более высокой орбите, чем Starlink, при запуске они прошли через скопление спутников, запущенных SpaceX. 30 марта космические силы США были вынуждены несколько раз объявлять «красную тревогу» и сообщать о вероятном столкновении OneWeb для координации действий с компанией Илона Маска.



В результате маневрирования удалось избежать столкновения — это первая серьёзная угроза столкновения спутников конкурирующих компаний за всю историю космонавтики, но, вероятно, не последняя, поскольку спутников становится всё больше. При этом столкновение могло вызвать появление роя осколков, что привело бы к дальнейшим поражениям космических систем телекоммуникаций обеих компаний и даже других объектов.



На данный момент SpaceX имеет на орбите 1400 спутников Starlink и планирует запустить ещё несколько тысяч. OneWeb пока запустила только 150 спутников, планируется довести низкоорбитальную группировку до 650 экземпляров. По мнению экспертов, основная проблема в том, что международный протокол взаимодействия в подобных ситуациях пока не разработан и участникам освоения космоса приходится действовать практически наугад.