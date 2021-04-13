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Выход из строя CMOS-батареи не позволит играть оффлайн на PlayStation 4

Для игр потребуется устойчивое соединение с PlayStation Network
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В прошлом месяце известный в узких кругах хакер и создатель модов Лэнс Макдональд (Lance McDonald) предположил, что в ближайшие годы пользователи не смогут играть в оффлайн-игры в случае, если CMOS-батарея PlayStation 4 сядет или будет извлечена из консоли. Подтверждения появились уже сейчас.

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В Twitter появились первые посты на соответствующую тематику. Пользователь @Forest_Reviews решил приобрести модель PS4 Slim для того, чтобы проверить данное предположение. В ходе теста испытатель моделировал ситуацию, когда батарейка вышла из строя, а серверы PlayStation Network (PSN) недоступны.

Оказалось, что после извлечения батарейки из консоли пользователи действительно не могут играть в игры на физических носителях (или установленные «цифровые» варианты) без активного интернет-соединения, причём контакт с серверами PSN обязателен. При попытке поиграть пользователь получает сообщение об ошибке CE-30391-6.

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Конечно, отсутствие работоспособной батареи и, одновременно, интернет-соединения с PSN — ситуация довольно редкая. Тем не менее, само ограничение возможностей владельцев PS4 не может не вызывать беспокойства.

В целом CMOS-батареи работают порядка 5 лет, а в некоторых случаях — и до 10 лет, в зависимости от качества батарейки, интенсивности использования консолей и других факторов. За это время многие геймеры успевают сменить консоли на модели нового поколения.

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