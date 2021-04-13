Бракованный iPhone 11 Pro продали втрое дороже эталонных экземпляров
Как сообщает инсайдерский Twitter-канал Internal Archive, посвящённый сбору информации о прототипах продуктов Apple, довольно редкий экземпляр iPhone 11 Pro был продан в Сети за 2700 долларов. Единственная причина такого «скачка» цен — смещённый вправо логотип устройства.
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Как утверждает инсайдер, вероятность покупки устройства с таким браком — приблизительно 1 к 100 миллионам. Другими словами, можно прожить всю жизнь, так и не увидев подобного iPhone (особенно, если не посещать сомнительные китайские маркетплейсы).
Представленная два года назад модель на момент старта продаж стоила порядка 999 долларов. Вероятно, в момент нанесения логотипа задняя крышка была ненамеренно или намеренно сдвинута. Остаётся надеяться, что модель не досталась какому-нибудь перфекционисту, способному заработать нервное расстройство, разглядывая свой смартфон.
Сейчас модель уже не предлагается на российской версии сайта Apple. Напомним, iPhone 11 Pro оснащался 5,8-дюймовым дисплеем OLED Super Retina, чипсетом Apple A13 Bionic, 4 ГБ оперативной памяти, до 512 ГБ ПЗУ, тройной основной камерой и селфи-модулем на 12 мегапикселей. Использовались технология FaceID, АКБ ёмкостью 3046 мАч и зарядка мощностью 18 Вт.
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