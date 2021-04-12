Nintendo: запасов чипов достаточно для производства консолей Switch
В ходе общения с представителями СМИ президент Nintendo Шунтаро Фурукава сообщил, что компания имеет резерв чипов для «немедленного» производства консолей Switch по мере необходимости. При этом он отметил, что в этом году повышенный спрос может привести к дефициту «железа».
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Фурукава не исключил, что некоторые розничные сети будут испытывать перебои с поставками консолей, поскольку компания не сможет справиться с растущим спросом.
В связи с глобальным дефицитом полупроводниковой продукции, вызванным нарушением производственных цепочек из-за пандемии COVID-19, производители всех популярных консолей испытывают нехватку комплектующих. В частности, довольно трудно приобрести консоли новейшего поколения — Sony Playstation 5 и Xbox Series X/S часто раскупаются сразу после поступления в магазины, а на «вторичном» рынке процветает спекуляция. По данным аналитиков Bloomberg, нехватка консолей сохранится, как минимум, до рождественских праздников.
В недавнем интервью Sony Interactive Entertainment Джим Райан сообщил, что производитель не сможет гарантированно удовлетворить спрос к праздничному сезону 2021 года, хотя ситуация с поставками будет улучшаться в течение года.
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Майк Спенсер, отвечающий за контакты с инвесторами в Microsoft также заявил, что нехватка консолей Series X/S сохранится до второй половины 2021 года.
Для Nintendo особенно важно иметь «стратегический» запас комплектующих — по некоторым данным, в скором времени производитель готовит релиз новинки под рабочим названием «Switch Pro». Она будет использовать технологию рендеринга на базе алгоритмов ИИ, улучшающую производительность и качество графики — Nvidia DLSS. Также ожидается, что Switch Pro получит 7-дюймовый OLED-дисплей вместо 6,2- и 5,5-дюймовых LCD в текущих моделях.
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