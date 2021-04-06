США: таксистам Uber запретят назначать цену поездки и видеть пункт назначения
В конце 2019 года калифорнийские законодатели приняли закон AB-5, ограничивающее возможность корпораций-агрегаторов вроде Uber экономить на социальных гарантиях сотрудникам, в частности — водителям.
реклама
В ответ в январе 2020 года агрегатор предоставил местным таксистам больше самостоятельности, позволив самостоятельно назначать цены поездок и видеть конечные точки маршрутов. Одновременно такая возможность «самоуправления» лишала их права на медицинские страховки и социальные гарантии при увольнении. Выведя компанию из-под действия нового закона, Uber начала готовиться к возврату старых правил.
По имеющимся данным, компания намерена вернуть себе контроль над ценообразованием и вновь собирается указывать конечный пункт назначения только после начала поездки. По данным Uber, таксисты стали выбирать только выгодные заказы, создавая проблемы как потенциальным пассажирам, не имеющим возможности уехать вовремя, так и самому бизнесу. По статистике, треть таксистов стала отклонять 80% заказов.
Как жалуются сами водители в США, компании вроде Uber заинтересованы в том, чтобы наводнить рынок как можно большим количеством водителей. В итоге конкуренция заставляет выполнять многочисленные невыгодные поездки.
Тем временем, в период начала пандемии число водителей на местном рынке услуг заметно уменьшилось из-за страха заражения. Теперь люди возвращаются на свои рабочие места, но спрос всё ещё превышает предложение. Для Uber возможность водителей отклонять невыгодные поездки означает большие убытки.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила