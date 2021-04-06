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В конце 2019 года калифорнийские законодатели приняли закон AB-5, ограничивающее возможность корпораций-агрегаторов вроде Uber экономить на социальных гарантиях сотрудникам, в частности — водителям.

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В ответ в январе 2020 года агрегатор предоставил местным таксистам больше самостоятельности, позволив самостоятельно назначать цены поездок и видеть конечные точки маршрутов. Одновременно такая возможность «самоуправления» лишала их права на медицинские страховки и социальные гарантии при увольнении. Выведя компанию из-под действия нового закона, Uber начала готовиться к возврату старых правил.

По имеющимся данным, компания намерена вернуть себе контроль над ценообразованием и вновь собирается указывать конечный пункт назначения только после начала поездки. По данным Uber, таксисты стали выбирать только выгодные заказы, создавая проблемы как потенциальным пассажирам, не имеющим возможности уехать вовремя, так и самому бизнесу. По статистике, треть таксистов стала отклонять 80% заказов.

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Как жалуются сами водители в США, компании вроде Uber заинтересованы в том, чтобы наводнить рынок как можно большим количеством водителей. В итоге конкуренция заставляет выполнять многочисленные невыгодные поездки.

Тем временем, в период начала пандемии число водителей на местном рынке услуг заметно уменьшилось из-за страха заражения. Теперь люди возвращаются на свои рабочие места, но спрос всё ещё превышает предложение. Для Uber возможность водителей отклонять невыгодные поездки означает большие убытки.