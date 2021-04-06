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Хотя WhatsApp по статистике является самым востребованным мессенджером в мире, многие пользователи жалуются на недостаточную функциональность программного обеспечения. По имеющимся данным, в скором будущем разработчики обеспечат долгожданную, быструю возможность переноса чатов с аппаратов под управлением Android на iPhone и наоборот.

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Новая функция — только часть стратегических изменений, ожидающих приложение. На данный момент исследуется возможность использования WhatsApp на нескольких устройствах одновременно без обязательного использования «привязанного» смартфона.

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Судя по приведённому источником скриншоту WhatsApp для iOS, для переноса данных ожидаемо потребуется обновление ПО до последней версии. Хотя данных о том, кто может уже протестировать функцию и когда будет выпущена «массовое» приложение с новыми возможностями ещё нет, сама новость о том, что в мессенджере появится функциональность, давно доступная у конкурентов вроде Telegram, не может не воодушевлять активных пользователей.

Возможность одновременного использования одного и того же аккаунта WhatsApp на разных устройствах является одной из самых востребованных среди клиентов. Для переноса существуют приложения сторонних разработчиков, но сами представители WhatsApp обычно не рекомендуют их применять.