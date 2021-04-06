WhatsApp тестирует перенос чатов с Android на iOS и обратно
Хотя WhatsApp по статистике является самым востребованным мессенджером в мире, многие пользователи жалуются на недостаточную функциональность программного обеспечения. По имеющимся данным, в скором будущем разработчики обеспечат долгожданную, быструю возможность переноса чатов с аппаратов под управлением Android на iPhone и наоборот.
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Новая функция — только часть стратегических изменений, ожидающих приложение. На данный момент исследуется возможность использования WhatsApp на нескольких устройствах одновременно без обязательного использования «привязанного» смартфона.
Судя по приведённому источником скриншоту WhatsApp для iOS, для переноса данных ожидаемо потребуется обновление ПО до последней версии. Хотя данных о том, кто может уже протестировать функцию и когда будет выпущена «массовое» приложение с новыми возможностями ещё нет, сама новость о том, что в мессенджере появится функциональность, давно доступная у конкурентов вроде Telegram, не может не воодушевлять активных пользователей.
Возможность одновременного использования одного и того же аккаунта WhatsApp на разных устройствах является одной из самых востребованных среди клиентов. Для переноса существуют приложения сторонних разработчиков, но сами представители WhatsApp обычно не рекомендуют их применять.
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