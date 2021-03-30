Acer и Asus поднимут цены на ноутбуки в ближайшее время
Пандемия, природные и экономические катаклизмы уже привели к дефициту электронных комплектующих и готовых продуктов — от видеокарт до смартфонов и игровых консолей последнего поколения и, конечно, компьютеры. Как сообщает издание Taiwan Economic Daily, Acer и Asus тоже будут вынуждены поднять цены на ноутбуки уже в ближайшем будущем — во втором квартале текущего года в среднем на 5-10%.
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Таким образом, волна роста цен на комплектующие предсказуемо докатилась и до конечных продуктов. Кроме того, в странах вроде России, Бразилии и Индии рост на рост цен влияют и «флуктуации» курсов валют. По данным СМИ, дефицит комплектующих для лэптопов обеих компаний будет наблюдаться и месяцы после второго квартала.
По имеющимся данным, сейчас Acer может выполнять один из трёх заказов потребителей. С аналогичной проблемой столкнулась и компания Asus — дефицит предложения составляет 25-30%.
По оценкам экспертов отрасли, «в обозримом будущем спрос по-прежнему будет превышать предложение», а корректировка цен на ноутбуки будет осуществляться с учётом стоимости поставок комплектующих.
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