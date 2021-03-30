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Компания Apple объявила о расширении проекта Independent Repair Provider Program. В скором будущем использовать оригинальные комплектующие официально смогут независимые мастерские в России и ещё в более, чем двухстах странах.

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Впервые компания представила программу в 2019 году. Проект предполагает снабжение мастерских оригинальными запчастями, инструментами, инструкциями и средствами диагностики для негарантийного ремонта.

Помимо авторизованных партнёров Apple, в программе могут принять участие и другие мастерские. Сейчас подобная услуга доступна в 1500 независимых точках в США, Канаде и нероссийской части Европы. Участие в программе можно принять бесплатно, но в мастерской обязательно должен работать специалист с сертификатом Apple. По данным компании процесс сертификации «простой» и бесплатный. После получения документа, бизнес сможет закупать запасные части Apple и инструменты по тем же ценам, что и авторизованные партнёры компании.

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До конца этой недели помимо России доступ к программе получат Афганистан, Австралия, Бангладеш, Бутан, Бразилия и другие страны со всех континентов, а позже в этом году действие программы охватит практически весь мир.