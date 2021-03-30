Gigabyte сертифицировала 12 видов GeForce RTX 3080 Ti
Информация о новых видеокартах Nvidia GeForce RTX 3080 Ti не раз появлялась в СМИ. При этом источником служили преимущественно слухи. Наконец, существование дюжины видов GPU данной серии подтверждены документами Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), членами которой являются как Россия, так и ряд тесно сотрудничающих с ней стран.
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В базе зарегистрированы двенадцать GeForce RTX 3080 Ti производства Gigabyte. Хотя ЕЭК даёт информацию только о кодовых названиях GPU, по данным портала Hothardware, сопоставление информации с данными об уже существующих картах производства Gigabyte может дать более полное представление о новой линейке:
- GeForce RTX 3080 Ti Aorus Xtreme Waterforce WB (GV-N308TAORUSX WB-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Aorus Xtreme Waterforce (GV-N308TAORUSX W-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Aorus Xtreme (GV-N308TAORUS X-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Aorus Master (GV-N308TAORUS M-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Gaming OC (GV-N308TGAMING OC-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Gaming (GV-N308TGAMING-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Vision OC (GV-N308TVISION OC-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Vision (GV-N308TVISION-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Eagle OC (GV-N308TEAGLE OC-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Eagle (GV-N308TEAGLE-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Eagle OC (GV-N308TTURBO OC-12GD)
- GeForce RTX 3080 Ti Turbo (GV-N308TTURBO-12GD)
Судя по последним слухам, GeForce RTX 3080 Ti выпускается с 10 240 CUDA-ядрами вместо 8704 ядер в «классическом» варианте GeForce RTX 3080. Отчасти подтверждаются более ранние данные об использовании 12 ГБ памяти GDDR6X.
По неподтверждённым пока данным, в новинках, как и в серии RTX 3060, будет по умолчанию поддерживаться искусственное замедление скорости до 52 мегахэш/с, мешающее майнерам максимально эффективно использовать карты в своих фермах.
Сотрудники сайта Videocardz также обнаружили данные о ещё одном модуле, косвенно связанном с новым семейством GPU. Вероятно, это майнинговый процессор CMP 30HX ( GV-N30HXD6-6G) — модель Nvidia начального уровня с хэшрейтом 26 мегахэш/сек, 6 ГБ памяти и TDP 125 Вт.
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