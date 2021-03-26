Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Продолжающаяся на Тайване засуха уже негативно повлияла на объёмы производства видеокарт, модулей памяти и других компонентов в регионе. Ситуация продолжает ухудшаться — местные власти намерены ввести нормирование воды с апреля.

реклама

Пока производство чипов и дисплеев проходит в обычном режиме — компании вроде AU Optronics и TSMC организовали доставку воды цистернами и бурение скважин, но специалисты отрасли утверждают, что ситуация может ухудшиться в любой момент.

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Вчера власти острова объявили о планах сократить с 6 апреля поставки воды промышленным потребителям в центральных тайваньских провинциях на 15% в сравнении с обычным уровнем потребления. Для дальнейшего снижения потребления воду начнут подавать по два дня в неделю, но это коснётся только людей — на заводы такие ограничения пока распространяться не будут.

Производство чипов и дисплеев требует больших затрат воды, часть из которой может быть очищена и использована заново, но производители по-прежнему нуждаются в стабильных централизованных поставках. Власти рекомендуют предприятиям региона создать экстренный запас и/или организовать доставку грузовиками.