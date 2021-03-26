Засуха на Тайване мешает выпускать микрочипы и дисплеи
Продолжающаяся на Тайване засуха уже негативно повлияла на объёмы производства видеокарт, модулей памяти и других компонентов в регионе. Ситуация продолжает ухудшаться — местные власти намерены ввести нормирование воды с апреля.
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Пока производство чипов и дисплеев проходит в обычном режиме — компании вроде AU Optronics и TSMC организовали доставку воды цистернами и бурение скважин, но специалисты отрасли утверждают, что ситуация может ухудшиться в любой момент.
Вчера власти острова объявили о планах сократить с 6 апреля поставки воды промышленным потребителям в центральных тайваньских провинциях на 15% в сравнении с обычным уровнем потребления. Для дальнейшего снижения потребления воду начнут подавать по два дня в неделю, но это коснётся только людей — на заводы такие ограничения пока распространяться не будут.
Производство чипов и дисплеев требует больших затрат воды, часть из которой может быть очищена и использована заново, но производители по-прежнему нуждаются в стабильных централизованных поставках. Власти рекомендуют предприятиям региона создать экстренный запас и/или организовать доставку грузовиками.
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