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В прошлом году пандемия COVID-19 привела к задержке релиза iPhone нового поколения. Вместо «традиционного» сентября линейка iPhone 12 была представлена только в конце октября. В этом году Apple намерена не допустить подобных сбоев.

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По результатам анализа активности цепочки поставщиков комплектующих эксперт Дэниэл Ивз из консалтинговой компании Wedbush предположил, что премьера состоится в конце сентября 2021 года.

Новая модель — iPhone 13 (по некоторым данным — iPhone 12S) предположительно получит заметный апгрейд в сравнении с предыдущей серией. Лучше станут сверхширокоугольные камеры, новинка будет оснащена LTPO-дисплеями Samsung с частотой обновления 120 Гц в Pro-версиях (60 Гц в обычных смартфонах). Не менее важно то, что новинка может получить меньший вырез в экране благодаря новому инфракрасному модулю. Некоторые эксперты не исключают возвращения сенсора TouchID — в кнопке питания, по аналогии с iPad Air (2020). Точные данные о характеристиках будут известны позже.

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В прошлом году пандемия вызвала сложности с поставками компонентов. В результате Apple была вынуждена отложить премьеру. iPhone 12 Pro и iPhone 12 поступили в продажу в конце октября, а iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini — к ноябрю. Сентябрьское мероприятие сохранили для премьеры Apple Watch SE, Watch Series 6 и iPad восьмого поколения.

В этом году ситуация изменилась. Большинство брендов смартфонов намерены представить новинки пораньше. Речь, например, идёт о ROG Phone 5, серии OnePlus 9 и даже линейке Samsung Galaxy S21. Не будет сюрпризом, если с релизом поторопится и Apple.

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