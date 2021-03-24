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Доминирующий в Cети веб-браузер Google Chrome скоро получит обновление, по умолчанию направляющее на защищённую версию сайта при наборе в адресной строке неполного адреса. Такое изменение обезопасит всех, кто предпочитает набирать короткое доменное имя вроде overclockers.ru без предварительного ввода https и прочих «знаков препинания».

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Автоматический набор «правильного» адреса по умолчанию появится в Chrome 90. Протокол HTTPS является более безопасным, чем устаревший HTTP, часто используемый сайтами наравне с новой версией. Новые настройки будут применяться как в десктопном варианте браузера, так и в Chrome для Android. Позже выйдет и версия для iOS.

Если сайт до сих пор не поддерживает HTTPS, будет использован небезопасный протокол HTTP. Например, это случается при проблемах с SSL-сертификатом сайта или других ошибках при HTTPS-подключении. При этом Google будет предупреждать о рисках использования опасного соединения.

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Дополнительно новый алгоритм позволит сэкономить немного времени на отсутствии редиректа с HTTP на HTTPS-версию на сайтах, уже отчасти использующих более современный протокол. Кстати, сайтам с HTTPS-защитой поисковик Google уже давно отдаёт приоритет при ранжировании в поисковой выдаче.



