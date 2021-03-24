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Данные о платформе Qualcomm Snapdragon 8cx третьего поколения для «всегда подключенных» ноутбуков появились в бенчмарке Geekbench 5. Новинка намного производительнее своих предшественников и в некоторых аспектах может на равных конкурировать с мобильным Intel Core i7 одиннадцатого поколения на архитектуре Tiger Lake.

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Ожидается, что чипсет с существенно пересмотренной архитектурой будет представлен Qualcomm в текущем году. Вместо четырёх «высокопроизводительных» ядер и четырёх — с низким энергопотреблением новинка будет использовать все восемь высокопроизводительных, работающих с разной тактовой частотой. Хотя формальной премьеры нового решения ещё не состоялось, в сети появились результаты тестов «инженерной» версии, предназначенные для разработчиков — часто такие данные несколько отличаются от результатов испытаний конечных продуктов.

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Пока известно, что Snapdragon 8cx Gen 3 в одноядерных тестах на 35% быстрее, чем 8cx Gen 1 и на 24% — чем 8cx Gen 2. Рабочая частота ядер нового чипсета неизвестна, но предполагается, что они производительнее, чем Kryo 495 Gold (кастомная версия ARM Cortex-A76).

При этом Snapdragon 8cx Gen 3 намного слабее новых чипов AMD и Intel в большинстве случаев. Микроархитектуры Zen 3 и Willow Core заметно производительнее, а чипсет Apple M1 «обгоняет» Snapdragon 8cx Gen 3 в одноядерном тесте на 74%.

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В многоядерных тестах новинка показывает себя более впечатляюще. Она на 60% производительнее 8cx Gen 2 by over 60% и практически на равных соревнуется с мобильным, четырёхъядерным восьмипоточным Intel Core i7-1160G7. Для конкуренции с более сильными платформами чипсет не предназначен. Стоит отметить, что пока речь идёт о синтетических тестах в бенчмарках. Как поведут себя процессоры при реальной конкуренции, ещё предстоит выяснить.



