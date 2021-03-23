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Сегодня смартфоны флагманской линейки OnePlus будут официально представлены на мероприятии в Индии. Незадолго до премьеры инсайдер Абхишек Ядав рассказал о ценах на все варианты новых смартфонов.

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В продажу поступят модели OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и (эксклюзивно для индийского рынка) OnePlus 9R. По предварительным данным, OnePlus 9 будет поставляться с 8/128 ГБ ОЗУ/ПЗУ, а также 12/256 ГБ. Варианты будут стоить $691 и 829 соответственно.

OnePlus 9 Pro также намерены продавать с 8/128 и 12/256 ГБ памяти — за 898 и 967 долларов. «Эксклюзивная» индийская версия OnePlus 9R будет выпускаться с 8/128 и 12/256 ГБ памяти, но стоить дешевле — $552 и 608 соответственно. Модели серий будут отличаться цветами. Так, например, только один из вариантов Pro получит зелёное оформление, а 9R — синее.

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Данные о ценах предстоит проверить в ближайшее время. Информации о стоимости часов OnePlus Watch, которые будут представлены сегодня же, пока нет. Вчера известный блогер Ишан Агарвал заявил, что на европейском рынке они обойдутся в 150 евро.

Ранее характеристики моделей уже опубликовали в сети. Известно, что новинки OnePlus 9 и 9 Pro получат флагманские чипсеты Snapdragon 888 и будут отличаться в основном дисплеями и камерами, а OnePlus 9R построен на платформе Snapdragon 690 с поддержкой 5G.