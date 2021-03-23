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Компания Samsung делает ставку на сгибаемые смартфоны. В ближайшем будущем планируется увеличить поставки уже существующих моделей, а в разработке находится вариант с двойным «шарниром».

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Как сообщает портал Nikkei, смартфоны серии Galaxy Note, наоборот, не увидят свет в этом году, но производство сгибаемых новинок будет увеличено несмотря на дефицит микрочипов. Компания намерена выпустить новые версии Galaxy Z Flip и Galaxy Z Fold, а вариант с возможностью двойного сгиба будет представлен к концу года.

В планах — повысить в будущем объёмы поставок сгибаемых смартфонов до уровня продаж популярной серии Galaxy Note, т. е. более 10 миллионов экземпляров ежегодно. Одной из причин смены курса на производство моделей нового типа является их высокая маржинальность. Для сравнения, сгибаемый Galaxy Z Fold 2 5G стоит от 1999 долларов, а Galaxy Note 20 — от $999. О себестоимости достоверных данных нет.

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Кроме того, компания практически растеряла идеи по дифференциации флагманских серий Galaxy S и Galaxy Note. Если ранее последнюю отличала поддержка стилусов, то теперь они совместимы и с новинками S-серии.

Помешать развитию производства может нехватка чипсетов. Как заявили в Samsung, проблемы могут возникнуть в период с апреля по июнь, но компания предпринимает дополнительные усилия для устранения дефицита.

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По данным источников, близких к отрасли, «двойной» сгибаемый смартфон может получить более удобное оформление, чем существующие модели. Если в современных версиях Samsung соотношение сторон экрана составляет 25:9, то новинка будет выполнена в более привычном для пользователей формате — 16:9 или 18:9. Кроме того, у Samsung есть очевидное преимущество перед конкурентами — сгибаемые дисплеи и сопутствующие технологические решения компания самостоятельно разрабатывала годами.

По оценкам экспертов, в прошлом году производитель продал 3,5 миллиона сгибаемых смартфонов, и «очень похоже», что в этом году этот показатель может достигнуть 7,5 миллионов экземпляров.