Виртуальные заглушки помогут майнерам преодолеть ограничения видеокарт
На фоне роста цен на видеокарты модель RTX 3060 производства Nvidia страдает рядом недостатков с точки зрения геймеров. Хотя разработчик неоднократно сообщал о борьбе с майнерами, на деле железо оказалось легко использовать в схемах для добычи Эфира.
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Так, Nvidia сначала выпустила драйвер 470.05 для разработчиков, снимающий ограничения для карты на скорость майнинга. Хотя официально его уже удалили, программное обеспечение успело распространиться по Сети.
При этом сохранялись некоторые ограничения — для полноценного майнинга требовалось подключение к карте монитора, а подключение в одну ферму множества карт по возможности затруднялось. Тем не менее, на рынке оказалось немало материнских плат с поддержкой нескольких слотов PCI-E 3.0×8 — Gigabyte G1, Sniper 5, ASUS Maximus VI Extreme и др.
Что касается ограничений, предусматривающих использование карт с мониторами, на рынке уже появились заглушки для HDMI-портов ценой по 6 долларов, способные обмануть доверчивый «мозг» видеокарты.
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По некоторым данным, тестирование корейским майнером четырёх RTX 3060 с заглушками и драйверами 470.05 обеспечило вычислительную мощность одной карты — 48 мегахэш/сек и четырёх карт — до 192 мегахэш/сек.
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