Дональд Трамп планирует создать собственную социальную сеть
Опыт прошедших месяцев показал, что социальные сети или люди за ними стоящие могут легко «выключить» из медиапространства любого человека — даже влиятельных политиков вроде действовавшего президента США.
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По словам бывшего советника Дональда Трампа — Джейсона Миллера, опальный политик намерен вернуться в социальные сети в ближайшие два-три месяца. В интервью группе Fox News он сообщил, что это «позволит полностью пересмотреть правила игры» и теперь Трамп будет выступать с собственной платформы. Миллер занимал важные должности во время обеих избирательных компаний Трампа, поэтому к его словам следует отнестись крайне внимательно.
В своё время президент Трамп имел 88 миллионов фолловеров только в Twitter и часто использовал свою площадку для неоднозначных и, часто, резких высказываний. В результате площадка, руководство которой относится к ярым противникам бывшего президента, заблокировала аккаунт @realDonaldTrump, а следом за ней буквально «заткнули рот» кандидату в президенты крупнейшие социальные сети мира — Facebook, Instagram, YouTube и Snapchat.
Вернувшись из Вашингтона «домой» во Флориду, Трамп довольно долго воздерживался от активных действий, изредка выпуская пресс-релизы. В то же время политик проводил встречи с представителями неназванных компаний. По словам Мюллера, «новая платформа обещает быть большой» и привлечёт десятки миллионов пользователей.
Несмотря на неочевидное поражение на выборах осенью и попытки лишить его права баллотироваться на второй срок, Трамп остаётся весьма влиятельным политиком в Республиканской партии США и по-прежнему сохранил возможность стать президентом в 2024 году. Кроме того, он, вероятно, располагает достаточными активами для создания собственной социальной сети — как программной, так и аппаратной частей.
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