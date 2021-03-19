Realme X7 Pro Extreme: изогнутый Super AMOLED и флагманское железо за 300 долларов
Смартфоны Realme X7 и Realme X7 Pro появились на глобальном рынке ещё в конце 2020 года. Теперь бренд дополнит серию вариантом Realme X7 Pro Extreme Edition, оснащённым изогнутым дисплеем производства Samsung.
реклама
Новинка получила 6,55-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. По данным китайских инсайдеров, модель будет построена на флагманской мобильной платформе 2020 года MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой 5G, производительностью приблизительно равной прошлогоднему флагману Qualcomm — Snapdragon 865.
Realme X7 Pro Extreme получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основной съёмочный модуль с главным сенсором на 64 мегапикселя. Аналогичные свойства имеют камеры модели X7 Pro. При этом новинка будет тоньше своего предшественника — 7,8 мм против 8,5 мм соответственно. Ёмкость АКБ — 4500 мАч, поддерживается мощность зарядки 65 Вт. Относительно высокая для смартфона подобного класса цена в 307 долларов объясняется использованием изогнутого дисплея.
Источник сообщает, что внешний вид гаджета разработан при участии известного промышленного дизайнера из Японии Фукусавы Наото. Ранее бренд уже сотрудничал с ним при создании моделей Realme X Master Edition, X2 Pro Master Edition, X50 Master Edition, Buds Air Pro Master Edition и Watch S Master Edition.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила