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Смартфоны Realme X7 и Realme X7 Pro появились на глобальном рынке ещё в конце 2020 года. Теперь бренд дополнит серию вариантом Realme X7 Pro Extreme Edition, оснащённым изогнутым дисплеем производства Samsung.

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Новинка получила 6,55-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления экрана 120 Гц. По данным китайских инсайдеров, модель будет построена на флагманской мобильной платформе 2020 года MediaTek Dimensity 1000+ с поддержкой 5G, производительностью приблизительно равной прошлогоднему флагману Qualcomm — Snapdragon 865.

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Realme X7 Pro Extreme получил 32-мегапиксельную фронтальную камеру и основной съёмочный модуль с главным сенсором на 64 мегапикселя. Аналогичные свойства имеют камеры модели X7 Pro. При этом новинка будет тоньше своего предшественника — 7,8 мм против 8,5 мм соответственно. Ёмкость АКБ — 4500 мАч, поддерживается мощность зарядки 65 Вт. Относительно высокая для смартфона подобного класса цена в 307 долларов объясняется использованием изогнутого дисплея.

Источник сообщает, что внешний вид гаджета разработан при участии известного промышленного дизайнера из Японии Фукусавы Наото. Ранее бренд уже сотрудничал с ним при создании моделей Realme X Master Edition, X2 Pro Master Edition, X50 Master Edition, Buds Air Pro Master Edition и Watch S Master Edition.

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