RTX 3050 Ti может получить трассировку лучей
Во времена, когда цены на видеокарты растут ежедневно, а приобрести их становится всё сложнее, Nvidia, возможно, готовит покупателям неожиданный «подарок». Не исключено, что бюджетный GPU для недорогих игровых ноутбуков будет поддерживать передовую функцию трассировки лучей.
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Новый скриншот, опубликованный энтузиастом в Twitter, демонстрирует данные некой видеокарты, предположительно — Nvidia RTX 3050 Ti, о которой уже имеется немало информации в Сети. Она может стать четвёртой моделью серии GeForce 30xx на новейшей архитектуре — вместе с RTX 3070, 3080 и недавно появившейся RTX 3060.
Данные бенчмарка Geekbench демонстрируют, что GPU тестировался на ноутбуке Samsung с процессором Intel Core i7 одиннадцатого поколения. Известно, что в тесте на базе OpenCL карта набрала 60 559 баллов, оснащена 4 ГБ видеопамяти — это косвенно подтверждает прежние данные о том, что RTX 3050 Ti может получить 4 ГБ памяти GDDR6. GPU имеет 2560 CUDA-ядер (у RTX 3060 Ti их 4864).
Модель может стать первым вариантом с трассировкой лучей слабее «шестидесятой» серии. Тем не менее, пока неизвестно, действительно ли готова Nvidia массово выпустить на рынок бюджетное решение, если компания не справляется со спросом на уже существующие флагманские графические процессоры.
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