Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Во времена, когда цены на видеокарты растут ежедневно, а приобрести их становится всё сложнее, Nvidia, возможно, готовит покупателям неожиданный «подарок». Не исключено, что бюджетный GPU для недорогих игровых ноутбуков будет поддерживать передовую функцию трассировки лучей.

реклама

Новый скриншот, опубликованный энтузиастом в Twitter, демонстрирует данные некой видеокарты, предположительно — Nvidia RTX 3050 Ti, о которой уже имеется немало информации в Сети. Она может стать четвёртой моделью серии GeForce 30xx на новейшей архитектуре — вместе с RTX 3070, 3080 и недавно появившейся RTX 3060.

анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Данные бенчмарка Geekbench демонстрируют, что GPU тестировался на ноутбуке Samsung с процессором Intel Core i7 одиннадцатого поколения. Известно, что в тесте на базе OpenCL карта набрала 60 559 баллов, оснащена 4 ГБ видеопамяти — это косвенно подтверждает прежние данные о том, что RTX 3050 Ti может получить 4 ГБ памяти GDDR6. GPU имеет 2560 CUDA-ядер (у RTX 3060 Ti их 4864).

Модель может стать первым вариантом с трассировкой лучей слабее «шестидесятой» серии. Тем не менее, пока неизвестно, действительно ли готова Nvidia массово выпустить на рынок бюджетное решение, если компания не справляется со спросом на уже существующие флагманские графические процессоры.