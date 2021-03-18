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MSI опубликовала пресс-релиз, подтвердив скорый выпуск процессоров Intel Core 11 поколения 30 марта. По данным компании, новые процессоры ожидаемо производительнее предыдущих моделей, поддерживают PCIe 4.0 и обеспечивают наилучшие показатели с материнскими платами серии MSI 500.

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Компания сообщила о выпуске процессоров Core i9, i7 и i5, относящихся к «К-», а также «не-К» сериям, с технологиями Intel Turbo Boost Max Technology 3.0. Core i9-11900K обеспечивает частоту до 5,0 ГГц, Core i7-11700K — 5,0 ГГц, рабочая частота памяти DDR4 на новых платформах — до 3200 МГц.

MSI, в свою очередь, обещает клиентам собственные «инновации» — выпускать материнские платы разных цветов, от фиолетово-чёрного до «графитового» чёрного, синего и зелёного. Даже если пользователи не желают переходить на материнские платы MSI 500 Series, они по-прежнему могут пользоваться с новыми процессорами платами MSI Z490.

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Помимо этого MSI сообщила, что материнские карты серий 300, 400 и 500 в прошлом месяце получили апдейт BIOS, обеспечивающий поддержку технологии Resizable BAR, с помощью которой CPU получает полный доступ к памяти видеокарты. Считается, что это может заметно увеличивать фреймрейт. Из актуальных карт в связке с железом MSI с такой технологией способна работать NVIDIA GeForce RTX 3060. Аналогичные обновления драйверов для серии GeForce RTX 30 будут выпущены в конце месяца.



