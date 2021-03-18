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Meizu 18: разрешение в уже проданных смартфонах увеличат с Full HD+ до 2К

Владельцы новых флагманских моделей получат необходимое программное обновление «по воздуху»
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Хотя топовые смартфоны Meizu 18 и Meizu 18 Pro технически способны поддерживать разрешение 2К (3200х1440, QHD+) и частоту обновления до 120 Гц, на данный момент  обе модели имеют программное ограничение обоих параметров. Специалисты работают над возможностью исправить этот недостаток. 

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Смартфоны увидели свет в начале этого месяца. По словам директора по маркетингу компании Ван Чжицяна, инженеры «работали сверхурочно» для того, чтобы обеспечить покупателям максимальное разрешение и, наконец, смогли решить проблему. В ближайшее время пользователи начнут получать OTA-обновления. 

Что мешало специалистам компании справиться с ней до релиза, остаётся только догадываться. Meizu 18, как и модель Pro, оснащены флагманскими чипсетами Snapdragon 888 и соответствующими требованиям 2К/120 Гц дисплеями. Ранее вендор уже использовал похожий трюк с Meizu 17 — гаджеты получили программное обновление с 90 Гц до 120 не сразу. 

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Флагман Meizu 18 имеет изогнутый 6,2-дюймовый Super AMOLED-дисплей, а вариант Pro — 6,7-дюймовый, оба с частотой отклика на касания 240 Гц и сертифицированной поддержкой HDR10+.

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В обоих случаях новинки оснащены Snapdragon 888 и до 12 Гб оперативной памяти LPDDR5, а также ПЗУ типа UFS 3.1. Помимо размера дисплеев, смартфоны отличаются и камерами. Если «младшая» модель получила 32-мегапиксельный селфи-вариант, а также 64+16+8-мегапиксельный основной модуль, то Meizu 18 Pro имеет селфи-камеру на 44 мегапикселя и и модуль на тыльной панели с 50-мегапиксельным основным сенсором, ультраширокоугольной камерой на 32 Мп, 8-Мп камерой для дистанционной съёмки и TOF-сенсором. 

Базовая модель получила АКБ на 4000 мАч и поддержку зарядки мощностью 36 Вт, Meizu 18 Pro — проводную и беспроводную зарядки мощностью 40 Вт, а также возможность «реверсивной» беспроводной зарядки других гаджетов мощностью 10 Вт. Оба смартфона работают под управлением Android 11 в оболочке Flyme 9. Продажи уже начались в КНР, цена — от 676 долларов. О поступлении в другие регионы будет объявлено позже. 


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