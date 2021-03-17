Microsoft опровергла разработку VR-гарнитуры для Xbox X/S
По данным европейских средств массовой информации, недавно при попытке тестирования беспроводной гарнитуры Xbox Wireless Headset с консолью Xbox Series X появилось сообщение о том, что VR-гарнитура нуждается в обновлении. На этом основании падкая на сенсации онлайн-пресса поспешила сделать предположение о поддержке приставками периферии для виртуальной реальности. Слухи опроверг сам производитель.
реклама
В интервью порталу IGN Italy представитель Microsoft заявил, что «копия данного сообщения об ошибке некорректна из-за бага при локализации. На данный момент VR для консолей не является для нас приоритетом».
Ранее Microsoft довольно прохладно комментировала возможность выпуска VR-гарнитур для Xbox. Ещё в 2019 году, до выхода Xbox Series X, глава «игрового» подразделения Фил Спенсер заявил, что VR-оборудование не является частью планов для консолей нового поколения, поскольку «никто его не просит». По некоторым данным, Microsoft гораздо активнее развивает VR-технологии для компьютеров — в этой области уже реализуется несколько соответствующих проектов.
Тем временем для PlayStation 5 уже имеются VR-гарнитуры. Совсем недавно Sony анонсировала новую модель.
Теги
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила