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По данным европейских средств массовой информации, недавно при попытке тестирования беспроводной гарнитуры Xbox Wireless Headset с консолью Xbox Series X появилось сообщение о том, что VR-гарнитура нуждается в обновлении. На этом основании падкая на сенсации онлайн-пресса поспешила сделать предположение о поддержке приставками периферии для виртуальной реальности. Слухи опроверг сам производитель.

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В интервью порталу IGN Italy представитель Microsoft заявил, что «копия данного сообщения об ошибке некорректна из-за бага при локализации. На данный момент VR для консолей не является для нас приоритетом».

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Ранее Microsoft довольно прохладно комментировала возможность выпуска VR-гарнитур для Xbox. Ещё в 2019 году, до выхода Xbox Series X, глава «игрового» подразделения Фил Спенсер заявил, что VR-оборудование не является частью планов для консолей нового поколения, поскольку «никто его не просит». По некоторым данным, Microsoft гораздо активнее развивает VR-технологии для компьютеров — в этой области уже реализуется несколько соответствующих проектов.

Тем временем для PlayStation 5 уже имеются VR-гарнитуры. Совсем недавно Sony анонсировала новую модель.