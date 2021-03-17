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Apple удалила из Сети более миллиона контрафактных аксессуаров

Специальная команда Apple занимается поиском подделок в интернете
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Крупные корпорации обзаводятся собственными спецподразделениями для борьбы с контрафактными товарами в интернете. Только за прошедший год специалисты команды Apple содействовали удалению с электронных торговых площадок более миллиона поддельных товаров. 

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По имеющимся данным, только один из «пойманных за руку» продавцов получал по 140 000 долларов ежедневно с продаж контрафактной электроники Apple. Как заявили представители компании в интервью Bloomberg, товары распространяются через различные онлайн-площадки, включая Facebook и Instagram. 

По мнению специалистов в области кибербезопасности из компании Ghost Data, на рынке контрафактных аксессуаров наблюдается настоящий бум. Недавнее исследование помогло легко обнаружить в социальных сетях сотни оптовиков, продающих поддельные аксессуары иногда в 10 раз дешевле оригиналов. Например, наушники AirPods Pro можно приобрести за 25 долларов, зарядки MagSafe — за $5. 

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Борьба с контрафактом ведётся не первый год. Например, в 2016 году Apple судилась против компании Mobile Star, продававшей контрафактные аксессуары на площадках вроде Amazon. При этом все компании, включая Amazon и Facebook с подконтрольными ей ресурсами, заявляют о «нулевой толерантности» к подделкам. Apple, в свою очередь, многократно предупреждает о невероятной опасности товаров, продающихся в десять раз дешевле оригиналов. 


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