Apple удалила из Сети более миллиона контрафактных аксессуаров
Крупные корпорации обзаводятся собственными спецподразделениями для борьбы с контрафактными товарами в интернете. Только за прошедший год специалисты команды Apple содействовали удалению с электронных торговых площадок более миллиона поддельных товаров.
реклама
По имеющимся данным, только один из «пойманных за руку» продавцов получал по 140 000 долларов ежедневно с продаж контрафактной электроники Apple. Как заявили представители компании в интервью Bloomberg, товары распространяются через различные онлайн-площадки, включая Facebook и Instagram.
По мнению специалистов в области кибербезопасности из компании Ghost Data, на рынке контрафактных аксессуаров наблюдается настоящий бум. Недавнее исследование помогло легко обнаружить в социальных сетях сотни оптовиков, продающих поддельные аксессуары иногда в 10 раз дешевле оригиналов. Например, наушники AirPods Pro можно приобрести за 25 долларов, зарядки MagSafe — за $5.
Борьба с контрафактом ведётся не первый год. Например, в 2016 году Apple судилась против компании Mobile Star, продававшей контрафактные аксессуары на площадках вроде Amazon. При этом все компании, включая Amazon и Facebook с подконтрольными ей ресурсами, заявляют о «нулевой толерантности» к подделкам. Apple, в свою очередь, многократно предупреждает о невероятной опасности товаров, продающихся в десять раз дешевле оригиналов.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила