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Недавно производитель уже опубликовал первые данные о новом гаджете, премьера которого состоится в ближайшие недели. Выяснилось, что модель будет оснащена селфи-камерой с разрешением матрицы 44 мегапикселя. Теперь известно, что и основной модуль получил сразу несколько беспрецедентно мощных сенсоров.

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Модуль тыльной камеры Axon S30 Pro состоит из трёх сенсоров, на 64 мегапикселя каждый — решение, пока не имеющее аналогов на рынке смартфонов. Пока нет достоверных данных о назначении каждой из камер. Ожидается, что одна представляет собой широкоугольный, вторая — сверхширокоугольный модуль, а третья, возможно, получит телеобъектив для оптического зума.

Ранее стало известно, что ZTE Axon S30 Pro оснастили OLED-дисплеем с частотой обновления 144 Гц. В соответствии с текущими планами компании, новинку представят в конце текущего месяца или начале апреля.

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