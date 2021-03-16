Эксперты IDC: из-за пандемии вырос спрос на фитнес-браслеты и часы
По мнению эксперта IDC Mobile Device Trackers Джитеша Убрани, рост расходов, особенно в четвёртом квартале, связан не только с появлением новых продуктов и обычной сезонностью продаж, но и с тем, что пандемия заставила пользователей задуматься о своём здоровье.
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Домашние фитнес-программы быстро становятся важным компонентом экосистемы носимых фитнес-трекеров, предлагаемых многими производителями. Кроме того, наличие дополнительных сенсоров для измерения температуры, частоты сердечных сокращений и даже регистрации ЭКГ позволяют лучше отслеживать заболевания.
Примечательно, что на наушники с расширенной функциональностью пришлось 64,2% всех продаж, на часы — 24,1%, а браслеты — только 11,5% из-за дефицита полупроводниковых комплектующих.
К четвёртому кварталу на рынке носимых устройств лидировала Apple, на которую приходилось 36,2% рынка, Xiaomi (8,8%), Samsung (8,5%), Huawei (6,7%) и BoAt (5,4%). Последняя ведёт бизнес только в Индии.
В будущем предстоит оценить, как скажется массовая вакцинация и ослабление ограничений на передвижение на продажах носимых устройств.
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