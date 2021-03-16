Apple выпустила новые бета-версии ОС для iPhone, часов, телевизоров и компьютеров
Обновления программного обеспечения появились всего за несколько месяцев до конференции для разработчиков WWDC (Apple Worldwide Developers Conference). Конечные пользователи получат новые дополнительные эмодзи, поддержку контроллеров Xbox и PlayStation нового поколения, а также возможность добавлять некоторые важные сведения о дорожном трафике в Apple Maps.
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При этом главной новой функцией станет возможность разблокировки iPhone с помощью Apple Watch. Например, это позволит не набирать PIN-код в случае, если пользователь носит медицинскую маску для защиты от инфекции — если лицо частично закрыто, распознавание с помощью Face ID работает крайне нестабильно. Возможность использования Apple Watch поможет решить эту проблему.
Ещё одна ключевая функция связана с музыкальными сервисами. В новых версиях ОС можно будет выбрать музыкальное приложение «по умолчанию» с использованием голосового помощника. Если пользователь попросит Siri воспроизвести песню с помощью сервиса вроде Spotify, не будет необходимости специально указывать, какое приложение использовать.
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