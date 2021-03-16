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Qualcomm готовит доступные чипсеты для ARM-компьютеров с Windows 10

Несмотря на тесное сотрудничество Qualcomm и Microsoft, на рынке ноутбуков с ARM-чипсетами Snapdragon пока наблюдается штиль. Ситуацию может изменить появление платформы Snapdragon 7cx Gen2, способной обеспечить приемлемую производительность за доступную цену.
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Однокристальная система предназначена для «всегда активных, всегда подключенных к сети» ноутбуков нового поколения. Пока самые дешёвые ARM-лэптопы с Windows 10 стоят от 600 долларов, ещё больше — если покупать флагманское решение от компаний вроде Microsoft и HP. При этом, вариантов не так уж много, а те, что есть, не способны на равных конкурировать с решениями на базе AMD и Intel.

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Серия Snapdragon 7c Gen 2 (кодовое имя — SC7295) станет важным дополнением к чипсету с кодовым именем SC8280XP, который позиционируется, как конкурент Apple M1. Ожидается, что производительность Snapdragon 7c Gen 2 идентична 5-нм Snapdragon 775, разработанному для флагманских смартфонов на Android.

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Чипсет для Windows 10 будет обеспечивать максимальную частоту 2,7 ГГц. Платформа оснащена тремя ядрами с частотой 2,4 ГГц и четырьмя ядрами — 1,8 ГГц. По предварительным данным, новинка уже тестировалась с 64-битной Windows для ARM. Дата релиза, TDP и прочие подробности будут объявлены позже.

Ранее недостаточная производительность стала основной жалобой на лэптопы, использующие Snapdragon 8xx. Новая линейка может изменить ситуацию в лучшую сторону, а упомянутый выше чипсет SC8280XP уровня Hi-End сможет конкурировать с продукцией Apple. Судя по всему, премьера Apple M1 на ARM-архитектуре стала важным стимулом для тех, кто намерен конкурировать с «яблочной» компанией на рынке ноутбуков с низким энергопотреблением.

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