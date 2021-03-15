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Если судебное решение будет принято в пользу истцов, с компании могут взыскать порядка 5 миллиардов долларов — по $5000 за каждого пострадавшего пользователя.

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Иск был подан летом прошлого года. При этом юристы компании требовали его отклонения на том основании, что при переходе в режим «инкогнито» пользователь получает недвусмысленное уведомление — хотя данные не сохраняются на самом компьютере, сайты могут собирать разнообразные сведения, в том числе с использованием метрики Google Analytics, а также Google Ad Manager и других сервисов в «фоновом» режиме.

Тем не менее, судья Люси Кох приняла решение, что иск будет принят к рассмотрению.

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«Google знает, кто твои друзья, чем ты увлекаешься, что ты любишь есть, какие фильмы ты смотришь, где и когда любишь делать покупки, в каких местах предпочитаешь проводить отпуск, какой твой любимый цвет и даже наиболее интимные и потенциально компрометирующие данные — независимо от того, пользуешься ли ты советами Google по сохранению «приватности»», — говорится в заявлении.