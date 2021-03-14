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Американский суд защитил Xiaomi от санкций

Федеральный судья США временно заблокировал решение Пентагона о введении санкций в отношении Xiaomi. На примере Huawei можно убедиться, что подобные инициативы могут нанести производителю удар глобальных масштабов.
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Недавно американские военные выступили с требованием запрета американским компаниям иметь дела с китайским производителем смартфонов на том основании, что Xiaomi якобы связана с Министерством обороны КНР. 

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Ещё в середине января при администрации президента Трампа Пентагон добавил Xiaomi и 8 других компаний в список,  предписывающий американским инвесторам продать свои доли в их бизнесе. Ограничения должны были вступить в силу на следующей неделе, но уже в конце января Xiaomi направила в суд жалобу с требованием удалить её из этого перечня, назвав такие действия незаконными и неконституционными. По мнению производителя, компания не имеет отношения к армии Китая

В пятницу суд признал, что Xiaomi не ставит под угрозу интересы национальной безопасности США. Комментариев от американских военных пока не поступало. Представители Xiaomi назвали обвинения в связях с китайскими военными произволом. В компании заявили, что в дальнейшем она потребует навсегда удалить её из санкционного списка. 

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Как известно, введение американцами санкций в отношении Huawei её бренда Honor привело к тому, что производителю пришлось продать часть своего бизнеса и полностью или частично уйти с некоторых региональных рынков сетевого оборудования и смартфонов. 


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